Педагог из Ливен представит Орловскую область на конкурсе «Учитель года-2021»

Евгения Кобылкина стала абсолютным победителем регионального этапа Учитель года России-2021». Фото: Институт развития образования Орловской области

В Орловской области определили победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Наивысшие оценки жюри получила Евгения Кобылкина, учитель английского языка из гимназии в городе Ливны.

Евгения на «отлично» выполнила конкурсные задания «Интернет-ресурс», «Методическая мастерская», «Видео-урок», мастер-класс и провела классный час на тему: «Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью».

Теперь Евгении Кобылкиной предстоит серьезная подготовка к всероссийскому этапу «Учителя года».

Отметим, во время регионального этапа жюри также отметило и успехи коллег Евгении. Так, по мнению детского жюри, лучшим учителем в Орловской области в 2021 году признан педагог-историк Мезенского лицея Александр Шаврин.

Победителем в номинации «Лучший сельский учитель» стала учитель английского языка Знаменской СОШ Нина Амиди.