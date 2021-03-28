В Орле сотрудники СОБРа и ОМОНа провели показательные выступления

Фестиваль «Открытая Росгвардия» в Орле. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В пятницу, 26 марта, в Орле прошел региональный этап ведомственного фестиваля «Открытая Росгвардия». Событие приурочили к пятилетию и Росгвардии и 210-летия войск правопорядка.

Перед почетными гостями и сослуживцами на плацу Управления регионального ведомства выступили сотрудники СОБРа и ОМОНа. Они продемонстрировали элементы рукопашного боя, провели учебный захват машины и задержали условных преступников. Кинологи показали, как идет поиск опасных веществ и запрещенных предметов.

Фестиваль «Открытая Росгвардия» в Орле. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Кроме того, участников мероприятия в этот день ждала выставка техники и вооружения, экскурсия в комнате Боевой славы.

Фестиваль «Открытая Росгвардия» в Орле. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

- Высокий уровень профессионализма и преданность служебному долгу всегда отличали военнослужащих и сотрудников Росгвардии. С переходом в состав нового органа исполнительной власти стражи правопорядка продолжили эффективно выполнять служебно-боевые задачи как на территории Орловской области, так и за ее пределами, - отметил полковник Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской области.

В завершении мероприятия военнослужащие возложили цветы к мемориалу в память о погибших сослуживцах.