Цены на бензин в Орловской области повысились на всех АЗС Фото: Архив "КП"

В Орловской области вновь поползли вверх цены на автомобильное топливо. Согласно данным мониторинга регионального УФАС, за неделю с 15 по 23 марта 2021, розничная стоимость бензина выросла на всех АЗС.

В настоящее время цена литра бензина марки АИ-95 колеблется от 46.50 до 49.50 рублей в зависимости от заправки. АИ-92 стоит от 43.40 до 45.88 рублей.

В среднем цены на бензин увеличилась на 5 копеек - 1,20 рубля.

- Изменение розничных цен на топливо связано с ростом цен закупки на нефтепродукты на оптовом рынке РФ. Обращаем внимание, что закупочные цены на нефтепродукты формируются на бирже, - сообщает пресс-служба УФАС Орловской области.