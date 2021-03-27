Все страсти от любви: в Орле состоялась премьера комедии «Дом, где все кувырком»

Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Март не перестает преподносить орловским зрителям новые сюрпризы. На сцене театра «Свободное пространства» очередная премьера – комедия страстей «Дом, где все кувырком».
Одноименную пьесу испанского драматурга Альваро Портеса оживил на орловской сцене режиссер Сергей Пузырев. Остаться равнодушным к ней у заядлых театралов просто никаких шансов.
Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
История страстей в доме супругов Сотильо начинается с необъяснимого появления букетов цветов. Но для кого же они предназначены, для жены или молоденькой служанки? Хозяина дома обуревает ревность, которую сполна подогревает любопытная соседка-писательница.
Горячий испанский юмор спектакля дополняет настоящий музыкальный драйв, который погружает зрителей в водоворот интриг, ревности, расследований и, конечно, страстной любви. Сцену, а вместе с ней и зрительный зал, захлестывает энергия фламенко.
Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Отдельно стоит отметить визуальные решения спектакля. Красно-белые и черные тона вместе с освещением становятся проводниками в темпераментный быт семьи Сотильо.
… И все же, кому предназначались цветы и почему в дело предстоит вмешаться полицейскому инспектору? Не будет заранее раскрывать интригу. Лучше увидеть все своими глазами! Отличное настроение и желание потанцевать еще надолго сохранится у вас после спектакля.
Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
(12+)
КОГДА? ГДЕ?
Большая сцена театра «Свободное пространство» (пл. Карла Маркса, 2)
27 марта в 18:00