Все страсти от любви: в Орле состоялась премьера комедии «Дом, где все кувырком»

Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Март не перестает преподносить орловским зрителям новые сюрпризы. На сцене театра «Свободное пространства» очередная премьера – комедия страстей «Дом, где все кувырком».

Одноименную пьесу испанского драматурга Альваро Портеса оживил на орловской сцене режиссер Сергей Пузырев. Остаться равнодушным к ней у заядлых театралов просто никаких шансов.

Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

История страстей в доме супругов Сотильо начинается с необъяснимого появления букетов цветов. Но для кого же они предназначены, для жены или молоденькой служанки? Хозяина дома обуревает ревность, которую сполна подогревает любопытная соседка-писательница.

Горячий испанский юмор спектакля дополняет настоящий музыкальный драйв, который погружает зрителей в водоворот интриг, ревности, расследований и, конечно, страстной любви. Сцену, а вместе с ней и зрительный зал, захлестывает энергия фламенко.

Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отдельно стоит отметить визуальные решения спектакля. Красно-белые и черные тона вместе с освещением становятся проводниками в темпераментный быт семьи Сотильо.

… И все же, кому предназначались цветы и почему в дело предстоит вмешаться полицейскому инспектору? Не будет заранее раскрывать интригу. Лучше увидеть все своими глазами! Отличное настроение и желание потанцевать еще надолго сохранится у вас после спектакля.

Спектакль "Дом, где все кувырком" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

(12+)

КОГДА? ГДЕ?

Большая сцена театра «Свободное пространство» (пл. Карла Маркса, 2)

27 марта в 18:00