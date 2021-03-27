В Орловской области планируют начать плановую диспансеризацию в мае Фото: Архив "КП"

В пятницу, 26 марта, в Орле прошел онлайн-брифинг руководителя облзрава Ивана Залогина с журналистами. В центре внимания вновь оказалась ситуация с коронавирусом.

Как отметил начальник Департамента здравоохранения Орловской области, медицинские учреждения постепенно возвращаются к доковидному режиму работы. В регионе продолжают переоборудовать коечный фонд, выделенный ранее под заболевших коронавирусом, для других пациентов.

Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность возобновления диспансеризации.

- Регион готовится возобновить диспансеризация взрослого населения с мая, - пояснил Иван Залогин.