В Орловской области планируют начать плановую диспансеризацию в мае
Фото: Архив "КП"
В пятницу, 26 марта, в Орле прошел онлайн-брифинг руководителя облзрава Ивана Залогина с журналистами. В центре внимания вновь оказалась ситуация с коронавирусом.
Как отметил начальник Департамента здравоохранения Орловской области, медицинские учреждения постепенно возвращаются к доковидному режиму работы. В регионе продолжают переоборудовать коечный фонд, выделенный ранее под заболевших коронавирусом, для других пациентов.
Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность возобновления диспансеризации.
- Регион готовится возобновить диспансеризация взрослого населения с мая, - пояснил Иван Залогин.