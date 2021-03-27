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Общество27 марта 2021 7:50

В Орле начали строительство водовода из Заводского района в Советский

Новые коммуникации протянут от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле начали строительство водовода из Заводского района в Советский

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартовала подготовка к укладке водовода от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина. Коммуникации должны соединить и обеспечить водой Заводской и Советский район уже в конце 2021 года.

Сейчас бригады «Орелводоканала» зачищают строительную площадку от деревьев. К перекрестку Карачевского шоссе и улицы Андреева завезли и начали сваривать трубы диаметром 630 мм для дальнейшей укладки.

- Объем финансирования строительства водовода составляет порядка 81 млн рублей. Благодаря строительству водовода качество питьевой воды улучшится в домах почти 1,5 тысяч жителей города Орла, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.