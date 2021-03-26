На жителей Орла покушаются клещи

В Орле уже активизировались клещи Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле активизировались клещи. Хотя весна полноправно еще не вступила в свои права, опасные кровососы кусают горожан.

Несколько лет подряд в регионе активничают клещи, являющиеся носителями опасного заболевания - боррелиоза. Поэтому лучше встречи с ними избегать. А если клещ все-таки присосался, то необходимо обратиться в медпункт, а самого кровопийцу сдать на анализ.

- В Орле исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в ПЦР лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» по адресу: ул. Карачевская, 56а. Телефоны для справок: 77-07-18, 77-09-36, - сообщает пресс-служба администрации Орла.