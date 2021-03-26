В Орле одобрен закон об освобождении владельцев электромобилей от налога

В Орловской области владельцев электромобилей освободят от налога Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в первом чтении приняты поправки в закон, гарантирующие владельцам электромобилей освобождение от транспортного налога. Сегодня, 26 марта, депутаты заксобрания одобрили такие изменения единогласно.

Пока что орловцы не торопятся переходить на электрический транспорт.

- Мы понимаем, что в настоящее время данные поправки не заставят жителей региона отказаться от бензиновых машин в пользу электрических. По одной даже причине – неразвитость соответствующей инфраструктуры. Это, скорее, документ на будущее, - высказался спикер областного Совета Леонид Музалевский.

От транспортного налога ранее владельцев электромобилей освободили в Московской, Калужской, Тюменской, Тамбовской областях и Санкт-Петербурге.