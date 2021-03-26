Продавцы орловских магазинов вовремя распознали фальшивые купюры

Полицейские провели в Заводском районе Орла профилактический рейд. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области. Фото: Архив "КП"

Накануне в Заводском районе Орла сотрудники полиции устроили профилактический рейд по магазинам. Для того, чтобы узнать, умеют ли продавцы распознавать фальшивые купюры, они захватили с собой банкноты номиналом две и пять тысяч рублей.

Под видом обычных покупателей сотрудники полиции взяли продукты и пошли как обычно на кассу. При этом продавцы всех магазинов оказались бдительными и сразу среагировали на подозрительные купюры. Все прошли проверку успешно, никто не принял фальшивку к оплате.

Никто не принял фальшивку к оплате. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области. Фото: Архив "КП"

- Мероприятие было направлено на формирование у работников торговых точек навыков выявления фальшивых денежных купюр и правильного алгоритма действий. Сотрудники полиции постоянно проводят с продавцами профилактические беседы и обучающие занятия, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.