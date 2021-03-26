Погода в Орле на 27-28 марта: ожидаются небольшие дожди

Погода в Орле на 27-28 марта 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Климатическая весна входит в Орловской области в свои полноценные права. Хотя ночью еще наблюдаются минусовые температуры, днем столбики термометров показывают уверенный плюс. На выходных потепление продолжится. Рассказываем, какой будет погода 27 и 28 марта 2021.

По информации Росгидрометцентра, в субботу, 27 марта, ожидается облачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +9 градусов тепла, ночная температура +1 градус. Ветер северный 2 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В воскресенье, 28 марта, вновь облачная погода и небольшой кратковременный дождь. Днем +8 градусов тепла, ночью – 3 градуса мороза. Ветер весточный 2 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.