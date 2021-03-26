В начале апреля в Орловскую область доставят около 8000 доз вакцины от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Орловской области Фото: Архив "КП"

В начале апреля в Орловской области ожидают новую поставку вакцины от коронавируса. В регион должно поступить еще 3100 доз вакцины «Спутник V». Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба 25 марта 2021.

По информации Департамента здравоохранения Орловской области, с начала массовой вакцинации в регион уже поступило 37819 доз препарата.

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- Ранее глава региона обратился в Министерство здравоохранения РФ с просьбой о содействии в поставке вакцины. В настоящее время в регионе есть все необходимое для своевременной и оперативной записи населения на вакцинацию, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, вакцинация в регионе продолжает набирать обороты. Ежедневно делают прививку по 2600 человек.