В Орловской области 22 тысячи жителей сделали прививку от коронавируса

Орловцы продолжают прививаться от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области больше 34 тысяч человек вакцинировали от коронавируса первым компонентом. А полностью прошли вакцинацию более 22 тысяч человек.

Тема обсуждалась сегодня, 25 марта, на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в регионе работают как стационарные прививочные пункты, расположившиеся на базе медицинских организаниций, так и мобильные. Стационарных пунктов 35, мобильных 3, а еще работает 31 выездная мобильная бригада.

- На данный момент в регионе созданы все необходимые условия, для того чтобы граждане могли провакцинироваться максимально близко к месту своего жительства, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.