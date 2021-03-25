Орловские депутаты одобрили установку бюста маршала Георгия Жукова

Бронзовый монумент появится в сквере перед Центральным стадионом в Орле. Эскиз проекта

Сегодня, 25 марта, депутаты Орловского горсовета поставили точку в вопросе установки бронзового бюста маршала Советского Союза Георгия Жукова. Он появится в сквере перед Центральным стадионом им. Ленина после благоустройства территории.

Монумент изготовил московский скульптор Артур Маргарян на средства наказов избирателей депутатам Орловского облсовета. В общей сложности стоимость бюста составила порядка 860 тысяч рублей.

- Что касается благоустройства площади Жукова, то окончательное решение за жителями Орла. Свое мнение они смогут выразить на общественном голосовании, которое стартует 26 апреля на единой платформе для голосования Минстроя РФ, - сообщает пресс-служба администрации Орла.