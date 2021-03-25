В Орловской области планируют увеличить количество лип для пчел Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области появилась рабочая группа из лесников и пчеловодов. Они будут курировать вопросы восстановления в нашем регионе медоносных видов деревьев. В частности, речь идет о липах.

Сейчас доля лип в лесном фонде Орловской области составляет всего 2%. В перспективе этот процент планируют увеличить, высаживая больше медоносных лесных культур.

- Эти меры направлены на создание кормовой базы для пчел в виде древесного яруса медоносных растений, -сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.