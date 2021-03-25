Орловские депутаты могут лишиться права голоса за нарушение этики Фото: Архив "КП"

Сегодня, 25 марта, на заседании Орловского горсовета депутаты подняли вопрос этического поведения своих коллег. Поводом стала жалоба и обращение мэра Орла Юрия Парахина в прокуратуру. В надзорное ведомство он пожаловался на оскорбления со стороны депутата Виталия Рыбакова.

В связи с этим горсовет в первом чтении одобрил внесение изменений в «Правила депутатской этики». Теперь выступающие на комитетах и заседания городского заксобрания могут лишиться право голоса, если их слова будут признаны грубыми, оскорбительными и наносящими другим людям ущерб их чести и достоинства.