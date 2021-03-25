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Общество25 марта 2021 15:26

Орловские депутаты могут лишиться права голоса за нарушение этики

Ситуацию с некорректным поведением народных депутатов в отношении мэра обсуждали на горсовете
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловские депутаты могут лишиться права голоса за нарушение этики

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 25 марта, на заседании Орловского горсовета депутаты подняли вопрос этического поведения своих коллег. Поводом стала жалоба и обращение мэра Орла Юрия Парахина в прокуратуру. В надзорное ведомство он пожаловался на оскорбления со стороны депутата Виталия Рыбакова.

В связи с этим горсовет в первом чтении одобрил внесение изменений в «Правила депутатской этики». Теперь выступающие на комитетах и заседания городского заксобрания могут лишиться право голоса, если их слова будут признаны грубыми, оскорбительными и наносящими другим людям ущерб их чести и достоинства.