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Общество25 марта 2021 14:45

На жилье для Ветеранов в Орловской области выделили 20 миллионов рублей

В регионе на учете стоят 4 участника Великой Отечественной, нуждающиеся в улучшении жилищных условий
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

На жилье для орловских Ветеранов Великой Отечественной в 2021 году выделено 20 миллионов рублей. Сейчас на учете в регионе стоит 4 участника войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Деньги области направит Минстрой РФ. В прошлом году в Орловской области квадратные метры приобрели для 10 ветеранов.

- Всего с 2008 года жильем были обеспечены 2442 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе приобрели жилые помещения на первичном рынке жилья 1295 граждан (53%), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.