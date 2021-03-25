На жилье для Ветеранов в Орловской области выделили 20 миллионов рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

На жилье для орловских Ветеранов Великой Отечественной в 2021 году выделено 20 миллионов рублей. Сейчас на учете в регионе стоит 4 участника войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Деньги области направит Минстрой РФ. В прошлом году в Орловской области квадратные метры приобрели для 10 ветеранов.

- Всего с 2008 года жильем были обеспечены 2442 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе приобрели жилые помещения на первичном рынке жилья 1295 граждан (53%), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.