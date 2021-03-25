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Коронавирус Covid-1925 марта 2021 12:49

Коронавирус в Орловской области на 25 марта 2021: за сутки 59 заболевших

Всего заболело 32 061 человек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Заболеваемость коронавирусом идет на спад

Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки коронавирусом заболело 59 человек. Такие данные на 25 марта 2021 года представил федеральный оперативный штаб.

Всего заболело 32 061 человек - столько случаев ковида подтверждено в регионе за все время пандемии.

Выздоровело щв сутки больше орловцев, чем заболело - 69 человек. А всего победили болезнь 29 358 орловцев.

О новых смертельных случаях за сутки оперативный штаб не сообщает. Всего умерло 499 человек. У всех скончавшихся был лабораторно диагностирован COVID-19.