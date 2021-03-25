Коронавирус в Орловской области на 25 марта 2021: за сутки 59 заболевших

Заболеваемость коронавирусом идет на спад Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки коронавирусом заболело 59 человек. Такие данные на 25 марта 2021 года представил федеральный оперативный штаб.

Всего заболело 32 061 человек - столько случаев ковида подтверждено в регионе за все время пандемии.

Выздоровело щв сутки больше орловцев, чем заболело - 69 человек. А всего победили болезнь 29 358 орловцев.

О новых смертельных случаях за сутки оперативный штаб не сообщает. Всего умерло 499 человек. У всех скончавшихся был лабораторно диагностирован COVID-19.