Коронавирус в Орловской области на 25 марта 2021: за сутки 59 заболевших

Заболеваемость коронавирусом идет на спад
Фото: Архив "КП"
В Орловской области за сутки коронавирусом заболело 59 человек. Такие данные на 25 марта 2021 года представил федеральный оперативный штаб.
Всего заболело 32 061 человек - столько случаев ковида подтверждено в регионе за все время пандемии.
Выздоровело щв сутки больше орловцев, чем заболело - 69 человек. А всего победили болезнь 29 358 орловцев.
О новых смертельных случаях за сутки оперативный штаб не сообщает. Всего умерло 499 человек. У всех скончавшихся был лабораторно диагностирован COVID-19.