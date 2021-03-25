Орловский Минюст отказал в утверждении должности двух замов Юрия Парахина

Сегодня, 25 марта, в администрации Орла идет сессия горсовета. На повестке дня 20 вопросов. Одним из самых первых стал вопрос об изменениях в Уставе города. Речь идет об изменении структуры управленческих кадров в администрации Орла.

Напомним, еще осенью 2020 года мэр Юрий Парахин внес предложение о введении должности сразу двух первых заместителей главы города и упразднении должности двух замов по ЖКХ и социальным вопросам. Тогда эта идея вызвала немало споров среди депутатов.

Тем неменее проект изменений был одобрен. Согласно у мэра должны были остаться три зама вместо пяти. Однако 4 марта 2021 года Минюст Орловской области отказал в внесении таких изменений в Устав, сославшись на нарушение законодательства и предложил доработать данный вопрос.

Сегодня администрация Орла повторно внесла в первом чтении предложение о первых замах. Вопрос вызвал серьезные споры.

В первом чтении изменения приняты