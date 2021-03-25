Где в Орле 25 марта отключили горячую воду

Коммунальщики проверяют бойлеры на плотность, поэтому горячую воду временно отключили
Фото: Архив "КП"
В четверг, 25 марта, в Орле отключили горячую воду на нескольких улиц. Это мера временная и вынужденная из-за технических работ. Публикуем список адресов, попавших в зону перебоев с теплым водоснабжением.
В Советском районе это дома №64 по Октябрьской улице, №12 по Андрианова и №12 по Брестской. В Северном районе дома № 84 по Раздольной, №26 по Бурова и №169 по Московскому шоссе. Тут горячей воды не будет, по планам, до 13.00.
А в Железнодорожном районе горячее водоснабжение приостановлено до 14 часов по следующим адресам: улица 1-я Курская, 55, улица Гайдара, 44 и набережная Дубровинского, 58.
Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе горадминистрации, неудобства связаны с проверкой рабочими "Орловской теплосетевой компании" бойлеров на плотность.