В Орле женщина-водитель сбила женщину-пешехода

ДТП случилось в Северном районе города Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле под колесами иномарки "Митсубиши" оказалась женщина-пешеход. Она хотела перейти дорогу в неположенном месте, что обернулось испугом и травмами.

ДТП случилось вечером 24 апреля в Северном районе города. Было около шести, когда 42-летняя водитель ехала за рулем легквового "Митсубиши" по дороге-дублеру Московского шоссе. Машина двигалась со стороны улицы Орловский партизан в сторону Бурова. Около 139-го дома автоледи не успела затормозить, чтобы пропустить пешехода, 48-летнюю женщину, переходившую проезжую часть.

- Водитель допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация очутившейся под колесами женщине не потребовалась, к счастью, травмы не оказались слишком серьезными.