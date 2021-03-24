В Советском районе Орла задержали рецидивиста, устроившего дебош в магазине Фото: Архив "КП"

В сетевом магазине на Октябрьской улице в Советском районе Орла задержали 22-летнего мужчину, устроившего в торговой точке переполох. Молодой человек попытался пронести товар мимо кассы, а когда его заметили, начал дебоширить.

Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку и постарались задержать воришку. Однако у того это явно не входило в планы. Мужчина вступил в перепалку с персоналом и разбил стекло входной двери.

Вскоре прибывший наряд Росгвардии задержал дебошира и передал сотрудникам полиции.

- Как выяснилось, ранее 22-летний орловец привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем, грабеж и кражи, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии Орловской области.

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