"Живет балалайка": в Орле откроется новая выставка

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Новая выставка откроется в Краеведческом музее Орла "Живет балалайка". Вниманию гостей предстанут старинные музыкальные инструменты.
Собрал и дал вторую жизнь инструментам из прошлого реставратор Павел Корбанков. Он занимается реконструкцией предметов деревянного зодчества.
- Энтузиаст, человек неравнодушный, Павел представляет в Орле экспонаты из своей коллекции (инструменты, документы, фотографии), - сообщает пресс-служба Орловского краеведческого музея.
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