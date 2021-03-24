"Живет балалайка": в Орле откроется новая выставка

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Новая выставка откроется в Краеведческом музее Орла "Живет балалайка". Вниманию гостей предстанут старинные музыкальные инструменты.

Собрал и дал вторую жизнь инструментам из прошлого реставратор Павел Корбанков. Он занимается реконструкцией предметов деревянного зодчества.

- Энтузиаст, человек неравнодушный, Павел представляет в Орле экспонаты из своей коллекции (инструменты, документы, фотографии), - сообщает пресс-служба Орловского краеведческого музея.

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