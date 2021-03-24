На Комсомольской улице Орла демонтируют три гаража без документов

На Комсомольской улице Орла демонтируют три гаража
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орле продолжают борьбу с самовольно построенными гаражами во дворах. На этот раз под демонтаж попадут три металлические гаража на Комсомольской улице возле дома №386.
Владельцы гаражей должны сами демонтировать до 3 апреля 2021 года. Иначе их демонтирует подрядная организация в присутствии сотрудников полиции. Искать свое имущество придется на складах Спецавтобазы.
- Имущество будет описано и передано на хранение в муниципальное предприятие. До востребования оно будет храниться в течение 30 дней, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
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