На Комсомольской улице Орла демонтируют три гаража без документов

На Комсомольской улице Орла демонтируют три гаража Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают борьбу с самовольно построенными гаражами во дворах. На этот раз под демонтаж попадут три металлические гаража на Комсомольской улице возле дома №386.

Владельцы гаражей должны сами демонтировать до 3 апреля 2021 года. Иначе их демонтирует подрядная организация в присутствии сотрудников полиции. Искать свое имущество придется на складах Спецавтобазы.

- Имущество будет описано и передано на хранение в муниципальное предприятие. До востребования оно будет храниться в течение 30 дней, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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