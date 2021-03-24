За хранение менее двух граммов наркотика орловца отправили в колонию

Жителя города Ливны Орловской области отправили в колонию Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителя города Ливны Орловской области отправили в колонию за хранение 1,9 грамма синтетического наркотика. Свободной жизни мужчине не видать ближайшие несколько лет.

Ранее любитель запрещенных веществ уже был судим за наркотическое преступление. Однако он не исправился, и через некоторое время вновь попался полицейским с дозой "синтетики". Вес наркотика составил чуть менее двух граммов, этого хватило, чтобы квалифицировать преступление по 2 части 228 статьи Уголовного Кодекса: хранение наркотиков в значительном размере.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.