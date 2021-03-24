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Общество24 марта 2021 15:04

В Шатиловском лесу Орловской области установят таблички с возрастом деревьев

В 2021 году многим из них исполнится 200 лет
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Шатиловском лесу Орловской области установят таблички с возрастом деревьев

Фото: Архив "КП"

10 марта в Шатиловском лесу Орловской области началась санитарная вырубка погибших и засохших деревьев. Работы прошли на площади 2 гектаров. Перед этим перед начало вырубки лесопатологическое обследование производились на площади 4,3 гектара.

Отметим, многим деревьям Шатиловского леса в этом году исполняется 200 лет. Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, на них планируют установить информационные таблички с полным указанием всех возрастных характеристик.

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