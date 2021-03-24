С 1 апреля орловцам придется самим подавать документы на субсидию оплаты услуг ЖКХ

Срок автоматического продления субсидий на оплату ЖКХ заканчивается Фото: Архив "КП"

С 1 апреля жителям Орловской области придется самостоятельно подать документы на субсидию для оплаты коммунальных услуг. Со следующего месяца заканчивается срок их автоматического продления.

Теперь те, кому такие субсидии положены, для переоформления выплаты должны написать заявление и предоставить комплект документов удостоверяющих личность, право пользования жильем и мерами социальной поддержки, копии платежек, сведения о доходах и реквизиты банковского счета.

- Для решения вопроса о праве на субсидию следует обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства, подать заявление через Портал Госуслуг или МФЦ, - сообщает Департамент соцзащиты Орловской области.