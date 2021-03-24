Коммунальщики очистят улицы Орла от песка и льда Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается очистка улиц, сквером и парков от песко-соляной смеси и льда. В ближайшие дни коммунальщики планируется привести в порядок около 30 городских территорий.

В Советском районе бригады Спецавтобазы очистят улицы Брестскую, Полесскую (от Брестской до Салтыкова-Щедрина), 60-летия Октября, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Лескова (от площади Генерала Жукова до Наугорского шоссе), Приборостроительную, Цветаева, Игнатова (от ул. Героев Пожарных до ул. Октябрьской), Героев Пожарных, Наугорское шоссе и Тургеневский мост.

В Железнодорожном районе уборка пройдет на улицах Московская (от Фомина до Орджоникидзе), Герцена, Привокзальная, Старомосковская, 1-я Курская, Орджоникидзе.

В Заводском районе порядок должны навести на улицах 1-я Посадская, Комсомольская (от остановки «Южный Рынок» до Кромской улицы) и Герценский мост.

В Северном районе уборка пройдет на Московском шоссе (от здания УВМ в сторону Михалицина).

Также очистка пройдет в сквере Семашко, Орлята, Литературному, Комсомольцев, площади Ленина и бульвару Победы.

- Сегодня задействовано 16 дорожников и 23 единицы спецтехники, среди которой грейдеры и подметально-уборочные машины, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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