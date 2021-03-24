Под Орлом легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево

И водитель, и пассажир оказались на больничных койках после ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На орловской дороге легковой автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево. В ДТП пострадали два человека.

Авария произошла во вторник, 23 марта, в третьем часу дня. Водитель 54 лет ехал за рулем легковой иномарки "Рено Логан" по дороге "Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы". На 57 километре водитель не совладал с управлением своим авто, машина слетела с проезжей части и выехала в кювет. Затем легковушка затормозила об дерево.

- В результате ДТП водитель и его пассажир, мужчина 45 лет, получили травмы, госпитализированы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.