Маслозаводской переулок в Орле будут ремонтировать по инновационным технологиям

Маслозаводской переулок в Орле ждет капитальный ремонт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этом году Маслозаводской переулок ждет капитальный ремонт. Городские власти анонсировали, что он впервые пройдет с использованием инновационной технологии восстановления дорожного полотна. Речь идет о методе холодной регенерации (ресайклинга).

Использовании метода холодной регенерации снимается не только дорожная «одежда», но и «подушка», то есть спецтехника срезает дорожное полотно до земли.

- Получившаяся масса из старого асфальта, щебня и песка перемалывается с добавлением битума и присадок, а затем укладывается заново. Сверху обновленной дорожной «подушки» по традиции выкладываются выравнивающий и верхний слои асфальта, - поясняет Никита Митряев, замначальника отдела организации дорожной деятельности администрации Орла.

Подрядная организация должна подготовить проектно-сметную документацию до конца марта. По предварительным оценкам, снимать придется до 40 см.

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