В Орловской области при закупках по нацпроектах нашли многомиллионные нарушения

В Орловской области при закупках по нацпроектах нашли нарушения Фото: Архив "КП"

22 марта в Орле прошло заседание Коллегии региональной Контрольно-счетной палаты под председательством Ивана Левина. В центре внимания оказались закупки по нацпроектам.

Согласно озвученным данным, установлены факты неэффективности закупок и расходов бюджета. В частности, при закупках по проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование» и «Здравоохранение» наблюдались признаки ограничения конкуренции.

Кроме того, при реализации шести нацпроектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение») закупки на отдельные товары были сделаны на 7 – 80% выше рыночной цены.

- Заказчиками не исследовалось ценообразование на рынке соответствующих групп товаров, что привело к значительной разнице в стоимости. Органами исполнительной власти не всегда обеспечивается принцип эффективности использования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок, - сообщает пресс-служба КСП Орловской области.

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области и правоохранительные органы.