В Орловской области у 30 коров обнаружили лейкоз Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подвели итоги 2020 года по обследованию крупного рогатого скота на лейкоз. Тестирование прошли 120 340 коров, из них больными оказались 30 и вирусоносителями 248.

В 2019 году ветеринары проверили на заболевание 109 335 проб. Тогда больными оказались 25 коров и 408 животных-вирусоносителей.

- Молоко, полученное из неблагополучных по лейкозу хозяйств, не допускается в свободную реализацию. Такое молоко можно использовать только после пастеризации или оно сдается на молокозаводы и реализуется после промышленной переработки, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.