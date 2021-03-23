В Орле пустили дополнительные автобусы в Лужки

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле дополнительные автобусы пустили в микрорайон Лужки. Это вечерние рейсы, которые доставят пассажиров домой после 20 часов.

Жители Лужков не раз жаловались на движение общественного транспорта: то уехать вечером невозможно, то маршрутки переполнены. Теперь от остановки на улице 1-й Посадской маршрутные автобусы пойдут в 20.30, 20.50 и 21.15.

- После прибытия на конечную остановку "Станция Лужки", автобусы продолжают движение по маршрутам №1, №22 и №59, - пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

При этом в мэрии жителей просят сообщать, если вдруг рейсы не выполняются. Пожаловаться можно по телефону транспортного отдела горадминистрации: (4862) 43-36-02.