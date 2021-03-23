Обшарпанный ЗАГС в Орловской области высмеяли на федеральном ТВ

Мценский ЗАГС засветился в юмористическом шоу Фото: скриншот с видео

ЗАГС города Мценска Орловской области стал предметом для шуток на федеральном телевидении. В юмористическом шоу "Однажды в России", которое идет по ТНТ, пошутили над зданием, где создаются новые семьи: уж больно обшарпанным оно выглядит.

- Потрясающий ЗАГС в городе Мценск. От того, с какой силой объединяются здесь сердца молодоженов, даже осыпалась штукатурка. Здание в таком состоянии находится специально, чтобы люди не разводились, потому что второй раз не так уж и хочется приходить в такой ЗАГС, - посмеялся один из резидентов шоу, бывший КВН-щик Азамат Мусагалиев.

А вот главе региона после такого высказывания пусть в юмористическом шоу, но все же на федеральном телевидении, оказалось не до шуток. Вечером 22 марта в прямом эфире Андрей Клычков прокомментировал ситуацию.

- Приятного ничего нет. Поручил Управлению ЗАГС выехать, посмотреть, - отметил губернатор.