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Общество22 марта 2021 14:35

Представлен экологический рейтинг по итогам зимы, Орловская область на 64 строчке

Регион поднялся на одну позицию вверх
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловская область оказалась на 64 строке экологического рейтинга регионов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

"Зеленый патруль" представил экологический рейтинг регионов России по итогам прошедшей зимы. Орловская область заняла в нем 64 строчку.

Регион шагнул на строчку вверх, ранее он занимал 65 строку экологического рейтинга. При этом, судя по собранной экологами информации, в соседних регионах дела обстоят лучше. Так, Курская область в лидерах рейтинга и расположилась на 4 строке, Калужская на 8, а Брянская и Липецкая области незначительно, но все же обошли Орловщину, расположившись на 57 и 58 местах соответственно. Ниже несколькими строчками Тула: регион оказался на 75 строке экологического топа.

В лидерах рейтинга оказались следующие области: на первом месте Тамбовская, на втором Белгородская, на третьем республика Алтай. А вот в аутсайдерах Красноярский край, он на 83 месте, Омская область на 84 и Иркутская на 85.