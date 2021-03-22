В Орловской области строительные фирмы задолжали работникам

. Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают активно бороться с долгами по заработной плате. Однако они вновь накапливаются.

По данным Орелстата, на 1 марта 2021 года суммарный долг составил 7352 тыс. рублей (по информации от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Большая часть суммы долга значится за строительными предприятиями - 5683 тыс. рублей (77,3%), оставшаяся часть - 1669 тыс. рублей (22,7%) - в обрабатывающих производствах.

- Ни одно из подлежащих обследованию предприятий сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета не представило, - сообщает Орелстат.

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