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Происшествия22 марта 2021 10:44

В орловском райцентре сгорел ларек с шаурмой

Замыкание проводки оставило жителей Верховья без фаст-фуда
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В орловском райцентре Верховье сгорел ларек с шаурмой. Без фаст-фуда жителей районного центра оставило короткое замыкание электропроводки.

Случилось происшествие в палатке с быстрой едой на улице Советской. Утром в субботу, около 10 часов, в пожарную службу поступило сообщение о ЧП. На место прибыли сотрудники местной пожарно-спасательной части, они потушили огонь, но вот потолок в магазинчике сгорел. Предположительной причиной возгорания в МЧС называют замыкание.

- Материальный ущерб устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального главка МЧС.

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