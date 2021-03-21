Погода в Орле: прогноз на 22-26 марта

Погода на новой рабочей неделе отметится непостоянством Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая рабочая неделя в Орле отметится переменчивой погодой. В ночное время ожидается снег и заморозки, а днем будут царить плюсовая температура. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 22-26 марта.

Как передают синоптики Росгидрометцентра, в понедельник 22 марта небо над городом затянуто тучами. Температура от -2 ночью до +2 градусов днем, в дневное время также ожидается небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление 734 мм рт.ст.

Во вторник 23 марта холоднее, от -5 в темные часы до 0 днем. Ночью ожидается небольшой снег, днем снег с дождем. Снова пасмурно, ветер сменит направление на северное, скорость 5 м/c. Давление на уровне 737 мм рт.ст.

В среду 24 марта ночью термометры покажут -6 градусов, днем воздух прогреется до +2. Выглянет солнца, осадков не ожидается. Ветер северный 6 м/с, давление 741 мм рт.ст.

В четверг 25 марта ночью ожидается мороз -8 градусов, в светлое время суток до +2. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4 м/с, атмосферное давление на прежнем уровне.

В пятницу 26 марта солнце скроется. Облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха от -4 ночью до +4 днем, ветер сменит направление на северо-западное, скорость его составит 2 м/c, давление повысится до 744 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, к выходным растеплится, столбики термометров пойдут вверх. Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.