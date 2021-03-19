В Орле начали очищать улицы от песко-соляной смеси Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле начали уборку городских улиц после зимы. Коммунальщики очищают город от скопившейся песко-соляной смеси.

В Железнодорожном районе уборка прошла на Московской улице (от Грузовой до Орджаникидзе) и тротуары вдоль улиц Герцена, Революции, Советской, Разина, Орджаникидзе, Пушкина и Московской.

В Заводском районе песко-соляную смесь убрали в скверах Ермолова, Комсомольцев, Коммунильник и Университетский, на улице Лескова и парке «Орловская крепость».

В Северном районе коммунальщики работали на Московском шоссе (от «РИО» и улице Михалицына), в сквере Металлург, возле больницы им. Боткина, на улице Блынского, Космонавтов и Маринченко.

- В работах задействовано 14 сотрудников Спецавтобазы и 14 единиц специальной техники, в том числе погрузчики, самосвалы и трактора со щеткой, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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