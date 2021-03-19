Весенний ледоход на реках Ока и Зуша ожидается с 29 марта по 4 апреля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловскую область приходит климатическая весна. Дневные холода отступают, уступая место плюсовым температурам. По прогнозам Орловского гидрометцентра, интенсивное снеготаяние следует ожидать с третьей декады марта.

Синоптики также спрогнозировали, когда начнется весенний ледоход на реках Ока, Сосна и Зуша. Первой должна вскрыться Сосна (19-26 марта), затем Ока и Зуша (с 29 марта по 4 апреля)

Ока в Орле поднимется на 500-700 см над «нулем» поста. При этом норма весеннего половодья 577. Уровень затопления поймы составит 750 см (опасным уровнем считается 880 см). Наивысший уровень Зуши в Мценске поднимется до 480-720 см над «нулем» поста при норме весеннего половодья 518. Уровень затопления поймы составит 900 см (опасный уровень 1110 см). Река Сосна максимально поднимется до 250-350 см. Норма весеннего половодья 317. Уровень затопления поймы 628 см (опасный уровень 900 см).

- Стоит отметить, что при прогнозируемых уровнях воды будут подтоплены низководные мосты, низкие пойменные участки, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.

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