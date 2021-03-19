В Орловской области на студента техникума завели дело о краже Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области уголовное дело о краже завели на 18-летнего студента техникума. Парня подозревают в похищении почти 50 тысяч рублей у его же знакомой.

Уголовное дело возбудил и расследует региональный следком. По данным следствия, учащийся Сосковского филиала Орловскиго реставрационно-строительный техникума снял с карты знакомой в отделении банка 49 400 рублей. А потом потратил чужие деньги на свои нужды. Впрочем, вину свою молодой человек уже признал в полной мере.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила корресподенту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Судить юношу будут по 158 статье Уголовного Кодекса. По закону, ему может грозить реальный срок лишения свободы.