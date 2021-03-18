В Орле возле Красного моста под лед провалился пожилой мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня, 18 марта, в районе Красного моста в Орле провалился под лед пожилой мужчина. Он переходил реку со стороны Центрального рынка, когда тонкая поверхность льда треснула.

Орловец оказался в ледяной воде. Однако свидетели быстро вызвали в МЧС. На телефон службы спасения тревожное сообщение поступило в 12:18 часов дня.

Первыми к месту ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №3 города Орла.

- Мужчину вытащили из полыньи с помощью спасательного круга. Его доставили на берег и передали медикам, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают, что выходить на лед сейчас очень опасно. Идет интенсивное снеготаяние, в ближайшие дни ожидается начало паводка.

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