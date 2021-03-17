Орловчанка отправится в тюрьму на три года за попытку зарезать знакомого Фото: Архив "КП"

В Орловской области за попытку зарезать знакомого осудили жительницу Ливен. Женщина едва не убила его во время застолья. Это произошло в октябре 2020 года.

Начиналось все мирно. Однако в какой-то момент между приятеля, успевшими подвыпить, произошла ссора. Словесная перебранка вскоре переросла в поножовщину. Женщина схватила со стола кухонный нож и ударила своего приятеля. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

- Суд признал орловчанку виновной в преступлении по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия), - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Теперь женщине предстоит пройти три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также возместить своему знакомому более 49 тысяч рублей за лечение.

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