В администрации Орла началась реорганизация Фото: Ольга СУПОНЕВА

В администрации Орла началась реорганизация. В ее рамках будут упразднены муниципальные казенные учреждения, или МКУ, и создано новое - жилищное.

Новое подразделение займется вопросами жилищной сферы. Это и переселение из ветхого жилья, и ремонт, и приватизация муниципального имущества, и приобретение квадратных метров для сирот. В пресс-службе администрации Орла поясняют, что создание жилищного управление не предусматривает увеличения штата, перейдут в него сотрудники из существующих ныне подразделений, например Управления коммунальным хозяйством, отдела капремонта и других.

- В дальнейшем планируется реформировать УКХ и «Управление капитального строительства» в так называемую Службу единого заказчика, а также объединить МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Орла», МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» и МКУ «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры г. Орла». Эта оптимизация также не повлечет за собой увеличение штата, - сообщает пресс-служба мэрии.