На улице Маяковского в Орле 13 частных домов остались без воды Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 марта, в Заводском районе на улице Маяковского 13 жилых домов частного сектора остались без воды из-за аварии. В половине двенадцатого часа дня была замечена течь из колодца около дома №106.

Сейчас на месте аварии работает бригада «Орелводоканала» 7 человек и 2 единиц техники. Восстановить водоснабжение планируют к 17:00.

- В зону отключения попало 40 человек, в том числе 10 детей. Холодное водоснабжение организовано из водоразборных колонок, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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