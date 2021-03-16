Коронавирус в Орловской области, 16 марта 2021: умерли пять человек

Коронавирус в Орловской области, 16 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 марта 2021, федеральный оперативный штаб обновил данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионах. В орловской области зафиксировали 66 новых случаев заражения.

В настоящее время на лечении находятся 2244 человека. Всего за весь период пандемии заболели 31 508 жителей региона, из них 28 781 смог излечиться. Накануне из больниц выписались 64 орловца.

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Число летальных исходов в Орловской области достигло 483. Сегодня подтвердились еще пять смертей пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

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