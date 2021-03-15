В Орловской области детские лагеря начали готовить к летнему сезону

В Орловской области началась подготовка к летнему детскому отдыху Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области началась подготовка к сезону летнего отдыха детей. Лагеря готовят к приему юных отдыхающих: наличие обеззараживателей воздуха и антисептиков.

Такие особые условия сохраняются пока есть риски распространения коронавируса. Помимо обеззараживателей, обязательно должны быть в наличии средства дезинфекции, бесконтактные термометры, набор масок и перчаток. В то же время вместе с ковидом могут на территорию детского отдыха проникнуть и другие заболевания, в частности кишечные инфекции. Поэтому внимание уделяют и проверке пищеблоков.

- Остается актуальным требование о проведении обследования персонала пищеблоков на носительство острых кишечных инфекций вирусной этиологии и новую коронавирусную инфекцию как перед началом летней оздоровительной кампании, так и между сменами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Кстати, для родителей летний отдых малышей и подростков в санатории обойдется чуть больше чем в 25 тысяч рублей за смену в 21 день, в оздоровительном лагере 3 недели обойдутся примерно в 21 тысячу рублей.