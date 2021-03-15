В Орловской области на американский гнилец и сальмонеллез проверили пчел

За прошлый год в Орловской области не выявлено болезней пчел
Фото: Ольга СУПОНЕВА
За прошлый год в Орловской области не выявлено болезней пчел. Полезных насекомых проверяли на несколько видов опасных заболеваний, среди которых американский и европейский гнилец, сальмонеллез, варроатоз.
По данным регионального Управления ветеринарии, всего в 2020-м было проведено больше тысячи исследований на болезни у пчел. Большинство из них на варроатоз. Все результаты анализов оказались отрицательными, приносящие мед насекомые были здоровыми. Кстати, проверили и сам мед.
- Проведены лабораторные исследования 620 единиц продукции. Наличие опасной в ветеринарном отношении продукции пчеловодства при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в бюджетных учреждениях ветеринарии региона не выявлено, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
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