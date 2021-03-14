В Орловской области иномарка вылетела с трассы и перевернулась

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром в субботу, 13 марта, в Новосильском районе автомобиль «Рено» вылетел с дороги и перевернулся. 52-летний водитель и его 76-летняя пассажирка чудом отделались испугом и легкими травмами.

Авария произошла на 90 км автодороги «Болхов — Мценск — Новосиль» в районе половины восьми часов утра. Иномарка ехала в сторону Мценска и съехала с дороги по ходу движения.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. В настоящее время проводится проверка и установление причин аварии.

- В результате ДТП водитель не пострадал. Пассажирка получила телесные повреждения. Она была доставлена в больницу, а после оказания помощи отпущена, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.