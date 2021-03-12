Администрацию Орла попросили расширить дорогу на выезде с Веселой

Проблема с пробками на улице Веселой существует не первый год. Фото: ОНФ Орловской области

Орловские автомобилисты жалуются на пробки на выезде с улицы Веселой на улицу Генерала Родина. Утром и вечером движение здесь замирает из-за потока машин и узкой дороге.

Проблема на Веселой существует уже не первый год, однако решить ее кардинально пока так и не получилось. В настоящее время активисты ОНФ просят администрацию Орла расширит проезжую часть на участке дороги по улицы Веселой от переулка Восход до улицы Генерала Родина.

- Расширение проезжей части сможет изменить ситуацию с пробками. Автовладельцы, ранее обратившиеся к нам, предлагают сделать две полосы движения при выезде на улицу Генерала Родина, –пояснил Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

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