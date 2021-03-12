В орловской Бунинке отметили День православной книги

В орловской библиотеке им Бунина отметили День православной книги. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 11 марта, в Орловской областной библиотеке им. Бунина отпраздновали День православной книги. Памятные мероприятия проходят здесь уже много лет подряд.

В этом году событие посвятили 800-летие со дня его рождения князя Александра Невского, причисленного к лику святых в 1547 году. Православные почитают его и молятся о даровании мужества, отваги и доблести.

Книговеды и педагоги посвятили свои выступления личности святого благоверного великого князя. Одним из самых важных событий праздника стала передача библиотеке уникальных изданий об Александре Невском. Подарок Бунинке сделала солистка Орловской филармонии Наталья Куприянова.

Завершилось мероприятие выступлением музыкантов.

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